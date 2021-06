Covid: Acquaroli,prima settimana Marche con numeri da bianca

ANCONA, 05 GIU - "Finalmente, anche la nostra regione, dal monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia per la classificazione in fasce, ha raggiunto per la prima volta i numeri da 'zona bianca'". Lo annuncia in un post su Facebook il presidente della Regione Francesco Aquaroli. "Precisamente - riferisce - il contagio nelle Marche è stato di 34 nuovi positivi settimanali su 100 mila abitanti". "Una notizia che ci fa ben sperare.- conclude - Se i dati continueranno ad attestarsi sotto i 50 nuovi positivi settimanali anche nelle prossime due settimane, dal 21 giugno le Marche dovrebbero essere in zona bianca". (ANSA).