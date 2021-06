Genovese: procura dissequestra Terrazza Sentimento

MILANO, 04 GIU - La Procura di Milano ha disposto il dissequestro di 'Terrazza Sentimento', l'attico di lusso con vista sul Duomo in cui l'imprenditore Alberto Genovese, in carcere dallo scorso 7 novembre. è accusato di aver aver stordito con droghe e stuprato una 18enne. I pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini, titolari dell'inchiesta assieme all'aggiunto Letizia Mannella, hanno ritenuto sia 'caduto l'interesse probatorio' che all'indomani della violenza sessuale aveva portato a mettere i sigilli per fare i rilievi nell'appartamento a cinque stelle di Genovese. (ANSA).