Putin, nostri servizi non immischiati in atterraggio Ryanair

MOSCA, 04 GIU - I servizi speciali russi "non sono stati coinvolti" nell'atterraggio d'emergenza del volo Ryanair a Minsk, da dove le autorità bielorusse hanno poi prelevato il giornalista oppositore Roman Protasevich per arrestarlo. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo, sottolineando che chi lo dice "non sa come queste cose vengono condotte nella realtà". (ANSA).