Tienanmen: cardinale Hong Kong, non dimentichiamo vittime

PECHINO, 04 GIU - "Non dimentichiamo, non deludiamo. Sono passati 32 anni dal 1989 al 2021. Io avevo 57 anni, un giovane anziano, mentre i giovani di 57 e 60 anni erano solo ventenni quell'anno". Così il cardinale Joseph Zen, nell'omelia tenuta durante la messa serale a Hong Kong per commemorare le vittime di Piazza Tienanmen. "Ci sarà un ricordo profondo di quello che è successo il 35 maggio (data fittizia per indicare il 4 giugno, data che Pechino vuole oscurare, ndr); ma i ventenni attuali non possono che ascoltare il racconto altrui del passato che sta per essere diluito dalla storia", si legge sull'account Twitter del prelato di Hong Kong. (ANSA).