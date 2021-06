Covid ferma riprese Mission: Impossible 7, contagi sul set

NEW YORK, 04 GIU - Il Covid ferma di nuovo Mission: Impossible 7. La Paramount Pictures ha annunciato che le riprese hanno subito uno stop dopo che i risultati di alcuni tamponi, effettuati durante controlli di routine, si sono rivelati positivi. "Abbiamo temporaneamente sospeso la produzione di 'Mission: Impossible 7' fino al 14 giugno - si legge in un comunicato ufficiale - a causa di un tampone positivo al coronavirus durante i controlli di routine. Seguiamo tutte le procedure di sicurezza e teniamo sotto controllo la situazione". Lo scorso anno, come tutta l'industria cinematografica e televisiva, la produzione di Mission: Impossible 7 era rimasta ferma per mesi a causa della pandemia. A dicembre Tom Cruise era andato su tutte le furie dopo aver visto alcuni membri dello staff che non osservano le procedure anti-Covid e aveva minacciato di licenziare coloro che non si adeguavano. (ANSA).