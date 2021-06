Comunali: Salvini, non tifo nè per Matone nè per Michetti

ROMA, 04 GIU - "Non tifo nè per Matone, nè per Michetti. Tifo per Roma, Milano, per il centrodestra, per la vittoria. Giochiamo per vincere quindi la settimana prossima cercherò di mettere d'accordo tutti. Su Roma ho incontrato queste due persone, su Milano ce ne sono 4 o 5". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini confermano che per la Capitale il centrodestra è al ballottaggio tra questi due nomi. (ANSA).