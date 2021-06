Bonino, io al Colle? No, in politica c'è tempo per ogni cosa

ROMA, 04 GIU - "Molti mi vorrebbero al Colle? No, nella vita e nella politica c'è un tempo per ogni cosa. Trent'anni fa mi ero esposta e all'epoca molti furono più che sorpresi. Ad esempio ricordo che Giuliano Amato aveva proposto, ad un certo punto", di pensare anche "ad una donna: le reazioni furono talmente incredibili che Amato fu costretto a sottolineare di aver proposto una donna, non un coleottero". A parlare è la senatrice Emma Bonino, intervenuta al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Oggi invece crede che i tempi siano maturi per una donna presidente della Repubblica? "Io pensavo che lo fossero già trent'anni fa...". (ANSA).