Giustizia: Letta, referendum strumento sbagliato

ROMA, 04 GIU - "Non esiste alcun Salvetta" cioè il mix Salvini-Letta, "soprattutto sulla giustizia. Il referendum è lo strumento sbagliato, in Italia sono solo abrogativi. Perché un referendum abbia successo bisogna che voti almeno il 50% dei cittadini. In 25 anni un solo referendum ha avuto il quorum, tuti gli altri sono falliti. E' uno strumento per fare lotta politica. E i tempi sono molto lunghi. Il referendum non è la strada. Il Pd a Salvini preferisce Cartabia e Draghi". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, a Mattino 5, su Canale 5. (ANSA).