Berlusconi: Tajani, si sta riprendendo, ha ripreso attività

FERMO, 03 GIU - "L'intervista di ieri su tutte le grandi questioni sul tavolo dimostra che Berlusconi è tornato ad essere la guida non solo per Forza Italia, ma un elemento determinante per la coesione del centrodestra". Lo ha detto il vice presidente di Fi Antonio Tajaini, a margine di una visita all'hub vaccinale di Fermo. "Come avete visto, sta meglio - ha osservato rispondendo ai giornalisti -. Ieri ha rilasciato un'ampia intervista dove ripone Forza Italia al centro del dibattito politico. Lentamente si sta riprendendo, deve ancora essere riguardato a casa per qualche giorno, però ha ricominciato la sua attività politica". (ANSA).