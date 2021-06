Nigeria: liberato il sacerdote rapito il 20 maggio

CITTA DEL VATICANO, 03 GIU - Padre Joe Keke, rapito il 20 maggio in Nigeria da uomini armati, è stato rilasciato. Lo ha annunciato padre Chris Omotosho, direttore delle comunicazioni della diocesi di Sokoto, secondo quanto riferisce la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre che "ringrazia chi si è speso concretamente in questi giorni per la sua liberazione". In quell'attacco era stato ucciso un altro sacerdote, don Alphonsus Yadhim Bello. (ANSA).