Fi: Tajani, altre esperienze transfughi finite con comparsa

FERMO, 03 GIU - "C'è rammarico per chi ha scelto di andare via ma sappiamo bene che esperienze precedenti sono sempre terminate con una scomparsa politica...". Lo ha detto il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani, a margine della visita all'hub vaccinale di Fermo, rispondendo ad una domanda sui vari esponenti azzurri che hanno lasciato il partito per la nuova formazione Coraggio Italia. "Ma, a parte il rammarico - ha aggiunto -, c'è la consapevolezza che in un momento del genere non approderanno a nessun risultato. Questo non è il momento delle divisioni, ma dell'unità. Il centrodestra ha bisogno di rinsaldarsi ancora di più per prepararsi al governo del Paese, sapendo che ha bisogno sempre di più di Forza Italia per essere punto di riferimento di chi crede nell'Europa e vuole che ci siano relazioni sempre più forti con gli Stati Uniti. La credibilità di Berlusconi e di Forza Italia sul palcoscenico internazionale - ha concluso - permetterà al centrodestra di essere sempre più forza di governo". (ANSA).