Incendio sul tetto, evacuato centro commerciale a Firenze

FIRENZE, 03 GIU - Evacuato il centro commerciale di Ponte a Greve, alla periferia di Firenze. In base alle prime informazioni, l'evacuazione è scattata per un incendio scoppiato sul tetto della struttura, dove sono in corso dei lavori. Ad andare a fuoco sarebbe del catrame e dal tetto si è alzata una colonna di fumo visibile a distanza. Sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco e carabinieri. (ANSA).