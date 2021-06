Alto Adige: la 'Pasionaria' Eva Klotz compie 70 anni

BOLZANO, 03 GIU - Eva Klotz compirà domani 70 anni. Prima di sei figli di Risa Pöll e di Georg Klotz, condannato per numerosi attentati dinamitardi negli "anni di piombo" altoatesini, la 'Pasionaria del Sudtirolo' è entrata in politica all'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso. Nel 1983 è stata eletta nel consiglio provinciale di Bolzano dove è rimasta fino alla rinuncia nel 2014. "Per tutta la vita, si è spesa per l'autodeterminazione e l'indipendenza del Sudtirolo dall'Italia", ricorda in una nota Sued-Tirol Freiheit, movimento da lei fondato. "A tutt'oggi Eva Klotz è referente di partiti e movimenti politici in Italia e in Europa, perché ha sempre sostenuto e promosso l'autodeterminazione e l'aspirazione alla libertà di tutti i popoli. Per i suoi modi aperti e rispettosi, ma anche per il suo impegno schietto e instancabile, è apprezzata da amici e avversari", conclude il suo partito. (ANSA).