Ricercato da aprile, arrestato caporale 35enne a Foggia

FOGGIA, 03 GIU - Era ricercato da aprile il presunto 'caporale' 35enne arrestato dai carabinieri a Foggia, destinatario di due misure cautelari per intermediazione illecita e sfruttamento dei braccianti in agricoltura. L'uomo, ivoriano, viveva nella baraccopoli di Borgo Mezzanone, l'insediamento nelle campagne del Foggiano in cui vivono centinaia di migranti. I militari, nonostante i numerosi alias del 35enne, lo hanno individuato e fermato mentre parcheggiava la sua auto nel centro di Foggia. Con il suo arresto, dunque, si conclude l'indagine con cui sono stati identificati imprenditori e caporali che reperivano braccianti da impiegare nei campi. (ANSA).