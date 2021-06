Benzina: QE, tornano i rialzi, self a 1,595 euro

ROMA, 03 GIU - Tornano i rialzi per i prezzi dei carburanti. Lo segnala il Quotidiano Energia precisando che l'Eni ha aumentato i prezzi di benzina e diesel di un centesimo. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, si legge in una nota, il prezzo medio nazionale praticato della benzina, in modalità self, è in crescita a 1,595 euro/litro (martedì 1,593) con i diversi marchi compresi tra 1,588 e 1,605 euro/litro (no logo 1,581). Il prezzo medio praticato del diesel, sempre in modalità self, sale invece a 1,455 euro/litro (martedì 1,452) con le compagnie posizionate tra 1,443 e 1,478 euro/litro (no logo 1,433). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,738 euro/litro (martedì 1,737) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,682 e 1,807 euro/litro (no logo 1,631). La media del diesel è a 1,604 euro/litro (martedì 1,603), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,545 e 1,683 euro/litro (no logo 1,487). Infine, il Gpl va da 0,651 a 0,670 (no logo 0,642). (ANSA).