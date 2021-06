Covid: Marche, 35 positivi in 24ore, 15 in provincia Ancona

ANCONA, 03 GIU - In un giorno 35 positivi al coronavirus rilevati nelle Marche in base a 420 test di nuove diagnosi (8,3%): 15 in provincia di Ancona, 12 in provincia di Pesaro Urbino, quattro nell'Ascolano, due nel Maceratese, uno in provincia di Fermo e uno da fuori regione. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione Marche: nelle ultime 24 ore testati 1.013 tamponi: 420 nuove diagnosi (di cui 15 nello screening con percorso Antigenico) e 593 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati pari all'8,3%)". Sono dieci le persone con sintomi. I casi comprendono contatti in setting domestico (8), contatti stretti di casi positivi (9), in setting lavorativo (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (4). Per altri 3 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico effettuati "15 test e riscontrati 4 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 27%". (ANSA).