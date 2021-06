Sri Lanka chiede aiuto a India per possibile marea nera

COLOMBO, 03 GIU - Sri Lanka ha chiesto l'aiuto dell'India per la protezione delle sue coste rispetto alla potenziale marea nera frutto del naufragio di una nave cargo del Paese nell'Oceano Indiano, la MV X-Press Pearl, frutto di un incendio durato 13 giorni. "Abbiamo chiesto l'aiuto dell'India", ha detto alla Afp un responsabile coinvolto nelle operazioni per tentare di contenere al massimo la catastrofe ecologica già in corso e che potrebbe essere aggravata da una marea nera. La guardia costiera indiana ha già partecipato alle operazioni per domare le fiamme che avevano cominciato a propagarsi a bordo della nave lo scoro 20 maggio mentre una sua imbarcazione specializzata si trova sul posto. (ANSA).