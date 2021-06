Giustizia: Salvini e Radicali presentano quesiti referendum

ROMA, 03 GIU - Il leader della Lega Matteo Salvini insieme ad altri esponenti del Carroccio e del Partito Radicale, come Maurizio Turco, ha esposto un grande striscione davanti alla Corte di Cassazione con scritto "Referendum Giustizia". Il comitato promotore, che ha la doppia presidenza Salvini-Turco, è entrato in Cassazione per depositare i quesiti del referendum sulla giustizia. (ANSA).