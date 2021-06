Usa sospendono dazi 6 paesi, inclusa Italia, per web tax

NEW YORK, 02 GIU - Gli Stati Uniti sospendono i dazi nei confronti di sei paesi, inclusa l'Italia, per concedere più tempo per raggiungere un accordo sulla tassazione internazionale in seno all'Ocse. I dazi che sarebbero dovuti scattare nei confronti di Austria, India, Italia, Spagna, Turchia e Regno Unito erano in ritorsione alle loro tassazioni nazionali sui servizi digital. La Commissione europea ha accolto "con favore la decisione" degli Stati Uniti. Un portavoce dell'esecutivo Ue ha spiegato che i "negoziati multilaterali" sul tema "in corso presso l'Ocse", sono "il luogo giusto per trovare una soluzione globale all'equa tassazione del settore digitale" (ANSA).