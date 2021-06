Phoebe Dynevor, così Bridgerton mi ha cambiato la vita

ROMA, 02 GIU - In questo ultimo anno "con il Covid è cambiato molto nella mia vita in generale, come credo sia cambiato per tutti". Dal debutto di Bridgerton comunque "sto vivendo un periodo surreale. Ho la possibilità di incontrare persone che ammiro, poter parlare con cineasti e scrittori di futuri progetti che mi esaltano. Poi è bellissimo vedere quanto la serie abbia avuto un impatto sulle persone, sentirsi ringraziare ed ascoltare quanto le persone abbiano amato Bridgerton è prezioso, soprattutto in in momento così difficile per tutti". Lo spiega nelle interviste in streaming della testata 'Deadline' Phoebe Dynevor, protagonista nei panni di Lady Daphne della serie più vista su Netflix di sempre, Bridgerton, tratta dai romanzi di Julia Quinn. Autore dell'adattamento è Chris Van Dusen (creatore e showrunner), produce Shondaland, della regina delle serie Shonda Rhimes. Sono già approvate due nuove stagioni con la possibilità si vada ancora avanti. La seconda, già sul set, è incentrata su Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey); inoltre si realizzerà un prequel dedicato alla regina Charlotte. "La serie di romanzi è in otto libri, ognuno dedicato a uno dei (fratelli e sorelle) Bridgerton, sarebbe una gioia poter esplorare tutte le storie attraverso otto stagioni" spiega Van Dusen, che è rimasto "catturato" dalla scrittura di Julia Quinn: "I libri sono pieni di emozioni, divertenti e sexy, con questa deliziosa famiglia al centro di tutto - dice -. C'era poi quella componente di evasione in un momento in cui sentivamo ce ne fosse bisogno". L'obiettivo è stato realizzare un adattamento che guardasse all'oggi, dal cast multietnico al linguaggio: "Abbiamo mantenuto l'ambientazione nel 19/o secolo, ma a volte la si dimentica perché quello che viene raccontato è veramente moderno e universale". Un colpo di fulmine per la trama condiviso da Phoebe Dynevor: "Poter dare vita a Daphne, che passa da essere una ragazza un po' naif a diventare una donna che prende consapevolezza di sé e vive la sua sessualità è stato meraviglioso". (ANSA).