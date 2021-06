Tpl:sindacati,alta adesione sciopero, fino 100% grandi città

ROMA, 01 GIU - "Alta adesione, in media dell'80% con punte in alcune grandi città del 100%". Lo riferiscono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna sullo sciopero di 24 ore di autoferrotranvieri e internavigatori del trasporto pubblico locale. "Sono in corso - sottolineano i sindacati - presidi in tutte le città. A Roma si è tenuto un presidio davanti alla sede del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dove una delegazione sindacale è stata ricevuta dal capo di gabinetto del Ministro Giovannini. Abbiamo chiesto al ministero di avviare un tavolo tra parti datoriali e sindacali per trovare una soluzione della vertenza per il rinnovo del contratto scaduto da oltre tre anni. Il Ministero si è impegnato a convocare le parti, avendo compreso le ragioni esposte dalle organizzazioni sindacali". "Senza concrete risposte - sostengono infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna - la protesta proseguirà con maggiore forza e convinzione" (ANSA).