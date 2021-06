M5S: Casaleggio, nomini comitato direttivo e onori debiti

ROMA, 01 GIU - "Per individuare il rappresentante legale è necessario seguire lo statuto e votare un comitato direttivo di 5 persone così come deciso durante gli Stati Generali dello scorso inverno e ratificato dagli iscritti con ben tre votazioni (una di indirizzo a dicembre e altre due per la modifica dello statuto a febbraio)." Lo scrive Davide Casaleggio sul blog delle Stelle sottolineando "il dovere" di "onorare il debito del MoVimento 5 Stelle verso Rousseau". (ANSA).