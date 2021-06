Draghi, crisi ha colpito soprattutto le donne

ROMA, 01 GIU - Nel periodo della pandemia "quelli che hanno perso di più il lavoro sono stati i giovani e soprattutto le donne. Non è stata una crisi che ha distribuito i suoi effetti in maniera uniforme". Lo dice il premier Mario Draghi intervenendo da Spezzano di Fiorano (MO). "Ora abbiamo davanti una fase nuova grazie ai sacrifici di tutti noi, di tutti i cittadini che in fondo per un anno e mezzo si sono sottoposti a delle restrizioni della libertà personale, a dei comportamenti anche depressivi per poterne uscire", aggiunge. (ANSA).