Fermato a San Pietroburgo direttore gruppo Open Russia

MOSCA, 01 GIU - Il direttore esecutivo del gruppo di opposizione Open Russia, Andrei Pivovarov, è stato fatto scendere da un aereo a San Pietroburgo e fermato dalla polizia: lo riferisce Radio Liberty, secondo cui Pivovarov sarebbe stato accusato di violazioni della legge sulle "organizzazioni indesiderabili". Il 27 maggio Open Russia aveva dichiarato la cessazione delle proprie attività per evitare guai con la giustizia ai suoi membri. Open Russia è stata fondata da Mikhail Khodorkovsky, un ex oligarca che vive all'estero dopo aver trascorso dieci anni dietro le sbarre in Russia per una condanna che molti osservatori ritengono di matrice politica. (ANSA).