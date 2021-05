Capriolo a nuoto in laguna Venezia, salvato dai pompieri

VENEZIA, 31 MAG - Un giovane capriolo a nuoto nella laguna di Venezia. E' l'incredibile spettacolo al quale hanno assistito oggi le persone che si trovano sulle rive dell'isola degli Armeni, o navigavano nelle vicinanze, quando si sono accorte che quello che nuotava in acqua, con il musetto puntato in avanti, era un ungulato, scambiato inizialmente per un cerbiatto. Nessuno ha capito finora da dove provenisse il capriolo, forse da Treporti, quindi un punto della laguna molto lontano, dove giorni fa era stato avvisato un altro esemplare. L'animale è riuscito a raggiungere la scalinata di un approdo, salendo sull'isola. Intanto qualcuno aveva avvisato i vigili del fuoco, che sono riusciti ad avvicinare il capriolo, mettendolo in sicurezza, e bendandolo, fino all'arrivo di un veterinario. (ANSA).