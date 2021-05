Giustizia: Renzi, scuse Di Maio sigillo finale su storia M5s

ROMA, 31 MAG - "Le scuse di Di Maio sono il sigillo finale sulla storia del Movimento Cinque Stelle. Sono loro che stanno implodendo, non noi. Sono loro che devono riflettere sul loro atteggiamento. Non è in ballo, infatti, solo la vicenda dell'ex sindaco di Lodi. In quel 2016, i Cinque Stelle (con una parte dei media compiacenti) attaccarono ad alzo zero il nostro governo e la nostra esperienza politica per Lodi, per Tempa Rossa, per la Campania, per le banche. Fu il loro modo di creare il clima per vincere amministrative e referendum". Lo scrive Matteo Renzi nella E news. (ANSA).