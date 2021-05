Sardegna bianca: pasti all'interno, "non ci credevamo più"

CAGLIARI, 31 MAG - Ritorno alla normalità per gustare un antipasto, un primo e un secondo in ristorante a pranzo, seduti comodamente anche all'interno dei locali e senza "la fretta" di rientrare a casa la notte prima del coprifuoco. A pranzo e con le temperature già estive i clienti preferiscono stare all'aperto, ma il vero assalto ai tavolini nelle sale interne dei locali è previsto per stasera e per il prossimo fine settimana, quando è atteso anche il sold out. "Da quando si è diffusa la voce del ritorno della zona bianca - spiega Franco Cozzolino, proprietario dell'Osteria del Teatro - sono aumentate le richieste di prenotazione. Ci sono tutti i presupposti per un balzo in avanti perché la gente ha voglia di tornare alla normalità e di festeggiare a tavola. Poi inevitabilmente si ritornerà, dopo l'entusiasmo iniziale, ai soliti numeri. Ma la sensazione è che ci siamo scrollati il problema e che possiamo finalmente voltare pagina". Soddisfatti anche i clienti: "Quando abbiamo chiesto - spiega un gruppo di persone che si appresta a sedersi a tavola - di poter mangiare dentro e ci hanno detto di sì: quasi quasi non ci sembrava vero. Avevamo paura che ci fosse ancora qualche regola o qualche divieto che non conoscevamo. E invece ora siamo pronti a mangiare". (ANSA).