Mattarella, ok critiche ma serve coraggio per cambiare

ROMA, 31 MAG - "Ci vuole sempre il coraggio", "parlare soltanto delle cose che non vanno, è, un po', un'abitudine. Bisogna parlarne, per migliorare, cambiare, certamente anche per criticare quel che non va. Ma, soprattutto, dobbiamo partecipare, essere protagonisti degli eventi, del cambiamento. Sarebbe sbagliato ignorare, o sottovalutare i tanti progressi che abbiamo fatto nella vita della Repubblica". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rispondendo alle domande di tre ragazzi, in un intervento che sarà trasmesso nell'ambito del programma "La Banda dei Fuoriclasse", che andrà in onda su Rai Gulp il 2 giugno. (ANSA).