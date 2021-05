Libia:alle 15 Draghi vede Dbeibah,poi dichiarazioni a stampa

ROMA, 31 MAG - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontra alle ore 15 a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale della Libia, Abdelhamid Dabaiba. Al termine dei colloqui sono previste dichiarazioni congiunte alla stampa. Per gli accrediti stampa è necessario collegarsi, entro le ore 12.00, al portale AMEI (Accreditamento Media Eventi Istituzionali) tramite l'indirizzo https://amei.palazzochigi.it e seguire le istruzioni riportate. Nel rispetto delle normative anti Covid è prevista la presenza di un numero contingentato di giornalisti, individuati in base all'ordine di accreditamento e seguendo un criterio di rotazione rispetto agli eventi passati e prossimi. I giornalisti ammessi in presenza saranno ricontattati. Le immagini saranno messe a disposizione sui canali della Presidenza del Consiglio. L'accesso sarà consentito dalle ore 15.30, esibendo il referto di esito negativo del tampone antigenico rapido effettuato non oltre le 24 ore precedenti e con l'obbligo della mascherina Ffp2. (ANSA).