Recovery: si lavora a dl reclutamento, verso Cdm giovedì

ROMA, 31 MAG - Governo al lavoro per chiudere il primo pacchetto di riforme legato al Recovery Plan: dopo le misure per le semplificazioni e la governance del piano, approvate la scorsa settimana, si lavora per chiudere il decreto sul reclutamento delle figure professionali necessarie per rafforzare le amministrazioni e attuare i progetti nei tempi. L'obiettivo è quello di portare il nuovo decreto in Consiglio dei ministri in settimana, in una riunione che potrebbe tenersi giovedì. (ANSA).