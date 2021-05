Mattarella, per parità donne-uomini ancora strada da fare

ROMA, 31 MAG - "La parità di diritti, tra donne e uomini, nelle leggi italiane, è piena ed è stata raggiunta da molti anni, in base alla Costituzione. Non è invece ancora così, per la sua, concreta, realizzazione". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un intervento che sarà trasmesso nell'ambito della puntata speciale del programma "La Banda dei Fuoriclasse", che andrà in onda su Rai Gulp il 2 giugno. "Sono necessari altri interventi - dice Mattarella -. Per esempio strumenti, adeguati, per la conciliazione tra lavoro e vita familiare. C'è ancora strada, molta strada, da fare". (ANSA).