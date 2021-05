Covid: Usa; Fauci, 'presto per dichiarare vittoria'

ROMA, 31 MAG - L'immunologo americano Anthony Fauci, tra i maggiori esperti al mondo sul tema, ha sottolineato che è ancora troppo troppo presto per dichiarare vittoria contro il Covid-19 sebbene in Usa i casi continuino a calare raggiungendo la soglia più bassa dallo scorso giugno. "Non si deve dichiarare vittoria troppo presto, perché abbiamo ancora strada da fare", ha detto Fauci in un'intervista al Guardian, "ma più persone vengono vaccinate in una comunità, più la comunità è sicura". Negli Stati Uniti i casi si sono ridotti del 53% dal primo maggio, stando ai dati della Johns Hopkins University, ma le percentuali restano altre fra la popolazione non vaccinata e a livello globale continuano a crescere. Ad oggi, stando sempre al conteggio della Johns Hopkins University, si registra per il 2021 già un numero maggiore di casi rispetto all'intero 2020. (ANSA).