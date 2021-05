Ira di Netanyahu, 'Bennett imbroglia gli israeliani'

TEL AVIV, 30 MAG - "Bennett vi imbroglia, questa è la truffa del secolo". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu attaccando il leader di Yamina per la scelta di appoggiare Yair Lapid: "Aveva detto in campagna elettorale che non avrebbe appoggiato Lapid, di essere un uomo di destra, attaccato ai suoi valori. Naftali, i tuoi valori hanno il peso di una piuma". Netanyahu ha accusato Bennett di aver fatto "molte giravolte", poi ha aggiunto: "L'unica cosa che gli interessa è fare il premier. E' scandaloso che con 6 seggi si possa fare il premier. Gli israeliani che mi hanno scelto con 2 milioni e mezzo di voti volevano me come premier". (ANSA).