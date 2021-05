Napoli:lady de Magistris saluta,anni intensi senza rimpianti

NAPOLI, 30 MAG - Un bilancio dopo dieci anni dall'elezione a sindaco del marito e a 23 dalla data del loro matrimonio. Con un post su Facebook, Maria Teresa Dolce, moglie del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, affida il suo commiato da "first lady atipica". "Raramente - esordisce - pubblico foto con mio marito, difficilmente parlo di noi. Sono stati anni intensi ed io sono stata sicuramente una 'first lady' atipica: non ho dato cene, non ho partecipato a cene (se non quelle tra amici stretti e cari), quel che ho fatto nel sociale l'ho fatto in silenzio e continuando un percorso iniziato da ragazzina. Ho viaggiato perennemente in metro, tra le giuste lamentele di chi, come me, viveva i disagi ma affermava spesso 'tanto che se ne importano, loro viaggiano con tutte le comodità' e ne ho sorriso amaramente". "Mi sono reinventata professionalmente, faticando il doppio e dovendo affrontare il pregiudizio, forse a volte inconsapevole, di chi credeva che non valessi e che avrei approfittato del mio ruolo - scrive - Ho vissuto questi anni con l'onore di accompagnare un uomo di altissimo valore etico e con la profonda convinzione che questo 'potere' fosse funzionale esclusivamente al servizio del bene comune, della città. Non ho mai subìto nulla, ho sempre scelto: di condividere, di restare, di parlare, di tacere, di lottare, di osservare, di aspettare. Anni intensi, non rimpiango nulla, nonostante le molte delusioni". Conclude così: "E' passato il tempo, 23 dal mio matrimonio, 10 dalla prima elezione a sindaco ma, parafrasando Vecchioni, "se ha cercato di fregarmi il tempo, ho fottuto il tempo con l'amore" . (ANSA).