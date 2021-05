Libia:Amb. Usa vede Menfi, il punto su elezioni e sicurezza

TUNISI, 30 MAG - L'inviato Usa per la Libia e ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, ha incontrato a Tunisi, il capo del Consiglio presidenziale libico, Mohammed Menfi, in visita ufficiale fino a domani nel vicino Paese nordafricano. "Positiva discussione su una vasta gamma di questioni tra cui l'unificazione delle forze armate, della sicurezza e di altre istituzioni, la riconciliazione, la partenza dei combattenti stranieri e le elezioni di dicembre", ha scritto Norland a proposito dell'incontro sul profilo Twitter dell'ambasciata Usa in Libia. "Abbiamo anche discusso del miglioramento delle condizioni di sicurezza nel sud per affrontare meglio questioni come la tratta di esseri umani e la presenza di mercenari", ha scritto ancora l'ambasciatore americano. (ANSA).