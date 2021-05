Covid: in Lombardia 5 decessi e 458 nuovi positivi

MILANO, 30 MAG - Con 28.195 tamponi effettuati è di 458 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale dunque dell'1,6% in leggero aumento rispetto a ieri che non raggiungeva l'1,4%. Sono 246 i ricoverati in terapia intensiva, tre più di ieri, e 1076 negli altri reparti (-55). I decessi sono invece cinque, un numero mai così basso da ottobre, che porta comunque il totale da inizio pandemia a 22598. Per quanto riguarda le province, sono stati segnalati 157 casi a Milano, 62 a Brescia, 50 a Bergamo, 37 a Pavia, 32 a Monza, 24 a Varese e Mantova, 20 a Como, 19 a Lecco, 11 a Cremona, 10 a Sondrio e 1 a Lodi. (ANSA).