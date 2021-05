Peruviano ucciso durante partita calcetto sudamericani

MILANO, 29 MAG - Un peruviano è stato ucciso, fra le 18 e le 19, mentre assisteva a una affollata partita di calcetto fra sudamericani alla periferia di Milano, in via del Ricordo fra via Padova e il quartiere Adriano in una zona ritenuta pericolosa. L'uomo, 38 anni, trasportato in condizioni disperate all'ospedale Niguarda, non ce l'ha fatta. E' stato raggiunto da un fendente di una lama, si presume un coltello, sferrato all'altezza del torace. La dinamica dei fatti è ancora poco chiara. Sul posto all'arrivo della polizia c'erano una sessantina di sudamericani, una parte di giocatori e una parte di spettatori. E' intervenuta la Squadra Mobile della Questura per gli accertamenti del caso. Secondo sommarie indagini, sia la vittima che l'omicida stavano solo assistendo alla partita e non giocando. Sono per ora ignote le cause della lite che hanno portato all'uccisione dello straniero. La polizia sta sentendo diversi testimoni. "Siamo in fondo a via Padova, in una situazione in cui i sudamericani fanno quello che vogliono. E' ora di mettere sotto controllo le bande di latinos che imperversano - ha affermato Riccardo De Corato, assessore lombardo alla Sicurezza e consigliere comunale di Milano -. La zona è una enclave di varie etnie armate di coltelli come sanno le forze dell'ordine. E molte volte li usano". (ANSA).