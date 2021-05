Usa: concerto a 18 dlr per vaccinati, 1000 dlr per gli altri

WASHINGTON, MAY 29 - Un concerto a 18 dollari per i vaccinati contro il Covid ma a 999,99 dollari per chi non lo è: è l'ultimo incentivo lanciato negli Usa per rafforzare la campagna di immunizzazione. Succede a San Pietroburgo, Florida, dove la Leadfoot Promotions ha messo in vendita a prezzi clamorosamente differenziati i biglietti per il concerto del 26 giugno delle punk band Teenage BottleRocket, MakeWar e Rutterkin. Solo chi è in grado di mostrare la prova di essersi vaccinato potrà acquistare il ticket per 18 dollari. "Noi non vi diciamo che cosa dovete fare, abbiamo preso una decisione commerciale e lasciamo decidere al mercato", ha spiegato Paul Williams, autore dell'idea. "Se qualcuno viene senza essere vaccinato, impaurisce un grande numero di clienti e dunque dovrà pagare la differenza", osserva. "Ma volevamo anche che fosse un incentivo per chi esita a farsi vaccinare", ha aggiunto. Molti Stati americani e imprese private stanno facendo a gara con gli incentivi per espandere la campagna vaccinale, dalle birre gratis a premio milionari nelle lotterie. (ANSA).