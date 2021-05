Maddalena Secentesca rubata nel '75 recuperata a Monaco

MONZA, 29 MAG - I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza hanno recuperato a Monaco di Baviera un dipinto a olio su tavola, dal titolo "Maria Maddalena Penitente", risalente al Seicento e rubato in un'abitazione di un collezionista nell'agosto del 1975 a Milano. Denunciato un commerciante d'arte emiliano, accusato di riciclaggio, per aver messo in vendita il dipinto senza conoscerne la provenienza. Le indagini erano partite nel 2016 a seguito di una segnalazione, dopo che l'opera è stata inclusa nel catalogo di una nota casa d'aste bavarese, ad un prezzo di partenza di 15 mila euro. Alla cerimonia di riconsegna dell'opera in Italia hanno partecipato il Procuratore Capo della Repubblica di Monaco di Baviera e il Console Generale italiano, Enrico De Agostini. (ANSA).