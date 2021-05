Vaccini: Lazio, 1/a dose a 46% adulti, a 21% anche 2/a

ROMA, 29 MAG - "Il 46% della popolazione adulta nel Lazio ha ricevuto la prima dose di vaccino. Oltre il 21,5% ha completato il ciclo vaccinale". Lo comunica l'Unità di Crisi Regione Lazio. Tra gli over 90 il 99,9% ha ricevuto la prima dose e il 90% la seconda dose; tra gli over 80 il 93% prima dose e l'86% anche seconda dose. Per quanto riguarda gli over 70 l'85% ha avuto la prima dose e il 38% ha completato il ciclo mentre tra gli over 60 il 75% ha ricevuto la prima dose e il 20% anche seconda dose. (ANSA).