Covid: 5 giorni senza decessi in Alto Adige

BOLZANO, 29 MAG - Prosegue il buon andamento della pandemia in Alto Adige. Per il quinto giorno consecutivo non si registrano decessi. I nuovi casi Covid sono 46 (29 tramite l'analisi di 688 tamponi pcr e 17 tramite 6.949 test antigenici). Stabile il numero dei ricoveri: 14 nei normali reparti e 4 sia in terapia intensiva che nelle cliniche private. 1.548 altoatesini sono in quarantena e il numero dei guariti è salito di 70. (ANSA).