Giallo su detenuto trovato impiccato, indagine per omicidio

GENOVA, 28 MAG - È giallo sulla morte di un detenuto trovato impiccato in un cella del carcere di Marassi, a Genova. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario dopo che sulla nuca dell'uomo, un italiano di 41 anni, sono state trovate alcune ferite. Oggi sono andati in carcere il procuratore capo Francesco Cozzi e il sostituto Giuseppe Longo. Domani verrà eseguita l'autopsia. A insospettire gli inquirenti della squadra mobile anche alcune tracce di sangue su uno sgabello e alcuni stracci di sangue forse usati per pulire. Al vaglio degli inquirenti l'ipotesi di una rissa scoppiata dentro la cella e poi la messainscena del suicidio. Ma non è escluso il gesto volontario come ipotizzato in un primo momento. (ANSA).