Manager arrestato: l'ex moglie conferma maltrattamenti al pm

MILANO, 28 MAG - Ha confermato il 'modus operandi' già emerso in questi giorni e il contesto di maltrattamenti e narcotizzazioni evidenziato da altre presunte vittime la ex moglie di Antonio Di Fazio, sentita in Procura dopo l'arresto dell'imprenditore con l'accusa di avere drogato e violentato una studentessa 21enne. La donna si trova ancora al Palazzo di Giustizia per essere sentita dalla pm Alessia Menegazzo che coordina l'indagine con la procuratrice aggiunta Maria Letizia Mannella. Da quanto si apprende, quello della donna, che sta ricostruendo da ore la sua vita con l'ex marito (si separò nel 2012) è un "racconto lungo e doloroso". (ANSA).