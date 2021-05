Dl Recovery: verso Cdm in serata,si lavora a nodo subappalti

ROMA, 28 MAG - La regolazione dei subappalti sarà inserita con una norma nel decreto legge Recovery, in una formulazione che permetta di "contemperare le esigenze della concorrenza, le norme Ue e le tutele di sicurezza e legalità". Lo affermano fonti di governo, a poche ore dal Consiglio dei ministri che dovrebbe dare il via libera al testo. Il nodo dei subappalti, secondo fonti di maggioranza, non sarebbe ancora sciolto. Ma una soluzione - spiegano dal governo - dovrebbe arrivare sul tavolo del Cdm, atteso tra le 17 e le 18. (ANSA).