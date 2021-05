Uggetti: Conte, virtù riconoscere errori come fa Di Maio

ROMA, 28 MAG - "Riconoscere un errore, come ha fatto oggi Luigi Di Maio, è una virtù". Lo afferma Giuseppe Conte in una nota. "Alimentare la gogna mediatica per contrastare gli avversari a fini elettorali contribuisce all'imbarbarimento dello scontro politico. La politica è dialogo, confronto anche aspro, utile a superare i conflitti sociali, ma deve sempre muovere dal rispetto della dignità delle persone e deve sempre orientarsi verso una sintesi superiore nell'interesse generale", aggiunge. (ANSA).