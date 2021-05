Coraggio Italia: Carfagna, danno per Fi, serve rilancio

ROMA, 28 MAG - "Cosa penso del nuovo gruppo formato da Toti e Brugnaro? E' sicuramente un danno per Fi che poteva e doveva essere evitato. Fi ha bisogno di essere rilanciata, da tempo mi sono fatta portavoce di questa esigenza nel partito. Serve una distinzione tra la posizione di Fi, partito di centro, liberale, moderato, europeista, e quella degli alleati di destra come Salvini e Meloni. Spero che i vertici di Fi capiscano che c'è bisogno di aprire un dibattito interno se non vogliono che a questa scissione ne seguano altre". Lo ha detto Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale intervistata dalla stampa estera. (ANSA).