FdI denuncia, in una libreria volume Meloni a testa in giù

ROMA, 28 MAG - Fratelli d'Italia denuncia il fatto che il volume della presidente del partito Gioirgia Meloni sia stato esposto in una libreria capovolto, con l'immagine della leader a testa in giù, un chiaro riferimento a Piazzale Loreto. La foto è stata postata su twitter da Simon Levis Sullivan, un docente della Ca' Foscari. "Ancora una volta - attacca Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Cultura della Camera e responsabile del dipartimento Istruzione di FDI - un docente universitario offende e insulta Giorgia Meloni. Il fatto molto grave è avvenuto ad opera di Simon Levis Sullam, ricercatore di Storia all'Università Ca Foscari di Venezia che ha postato su Facebook la foto di una libreria dove il libro di Giorgia Meloni è posizionato "a testa in giù" con il relativo commento "Nelle librerie Feltrinelli può capitare". Come possa essere un ricercatore universitario questo personaggio è davvero un mistero. Ed è preoccupante che questi soggetti che offendono e minacciano siano a contatto con gli studenti ai quali dovrebbero insegnare correttezza e rispetto. Presenterò un'interrogazione al ministro dell'Università Messa affinché si accerti che vengano presi seri provvedimenti nei confronti del ricercatore Sullam." Anche Andrea Delmastro critica duramente il tweet del professore: ."Simon Levis Sullam twitta, compiaciuto, il libro di Giorgia Meloni posto a testa all'ingiù. La violenta volgarità del docente rappresenta mirabilmente gli hate speech su cui la sinistra imperversa. Nulla da dire questo giro? Da parte nostra soverchia commiserazione per chi combatte con la retorica anacronistica dell'antifascismo livoroso e militante una donna nata nel 1977. Lasciamo al docente la copertina di Linus dell'antifascismo militante volentieri perché senza di essa - conclude Delmastro - rimarrebbe nudo come un verme". (ANSA).