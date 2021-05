Carabinieri, un ferito di striscio e una ragazza da schegge

MILANO, 28 MAG - Nel corso dell'intervento avvenuto nella notte alle Colonne di San Lorenzo a Milano, "un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito di striscio alla gamba destra verosimilmente da un proiettile di rimbalzo ed è stato trasportato in codice verde all'Ospedale Fatebenefratelli, da dove è stato dimesso, con prognosi di 5 giorni, mentre una donna estone di 21 anni è stata trasportata in codice giallo all'Ospedale Policlinico con piccole lesioni agli arti inferiori dovute a frammenti, di cui non ne è stata ancora accertata l'origine": è quanto si legge in un comunicato dei Carabinieri. (ANSA).