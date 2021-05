L'alta moda di Valentino sfilerà il 15 luglio a Venezia

ROMA, 28 MAG - La collezione Valentino Haute Couture Autunno/Inverno 2021-22, sarà presentata il 15 luglio a Venezia. Lo annuncia una nota della maison dove viene precisato che la decisione è stata presa con il direttore creativo Pierpaolo Piccioli, "afferrando l' opportunità del ritardo nella produzione dovuto ai tempi senza precedenti, per creare qualcosa di ambizioso e unico". "Uno degli aspetti più impegnativi del mio lavoro in questi tempi senza precedenti - spiega Piccioli - è stato dover riprogrammare il posto per i miei spettacoli della Couture. L'attuale modalità "viaggia con la fantasia" in cui ci troviamo mi ha spinto sognare più in grande. La mia prossima collezione Couture s'intitolerà Valentino Des Ateliers e l'approccio generale a questo progetto ha molto a che fare con il nome stesso. Mi sono messo alla prova nell'orchestrare una sinfonia di anime, menti e input creativi diversi. Tutte queste energie hanno portato la mia visione a Venezia, una città genera genuinamente e spontaneamente vibrazioni su arte, teatro, musica, architettura, cinema e tutto ciò che ha a che fare con la creatività. Ecco perché è stata una decisione naturale optare per questa idea. Sono un designer, un creatore di moda e bisogno di visualizzare le mie creazioni in cornici specifiche. Venezia è la cornice perfetta della collezione Valentino Des Ateliers". L'evento sarà trasmesso in live streaming sulla piattaforma della Federation de la Haute Couture et de la Mode, poiché la sfilata è compresa nell'ambito della settimana della moda francese, oltre ai canali digitali. Un selezionato numero di ospiti sarà invitato a Venezia, nel rispetto delle norme di sicurezza. (ANSA).