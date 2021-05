Iran: Khamenei, non boicottare le presidenziali

ISTANBUL, 27 MAG - La Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, ha invitato la popolazione a ignorare gli appelli al boicottaggio delle presidenziali del 18 giugno, seguiti all'esclusione da parte del Consiglio dei guardiani di tutti i principali candidati moderati e riformisti che intendevano sfidare i conservatori. "Non badate a coloro che fanno campagna e dicono che è inutile andare a votare e che non ci si deve recare ai seggi", ha detto l'ayatollah Khamenei secondo il suo account ufficiale di Instagram, parlando in videoconferenza a un gruppo di deputati. (ANSA).